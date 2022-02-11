Генсек НАТО считает реальным риск нового военного конфликта в Европе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о реальном риске нового военного столкновения на европейском континенте в связи с ситуацией вокруг Украины. Такую точку зрения он озвучил в ходе визита в Румынию.
Как заметил генсек альянса, «цифры растут, а время идет». Поэтому, по его словам, Брюссель призывает Москву к деэскалации и диалогу. Столтенберг напомнил, что вновь пригласил Россию провести новое заседание Совета РФ - НАТО.
На слова генсека о риске военного конфликта уже отреагировала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Она подчеркнула, что нагнетание ситуации вокруг Украины - повод для наращивания присутствия НАТО у российских границ.
Агентство DPA сообщило сегодня, что североатлантический альянс одобрил предложение военных разместить многонациональные контингенты в Восточной Европе, предположительно, в Румынии, Болгарии и Словакии.
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