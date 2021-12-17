Генсек НАТО призвал «готовиться к худшему» в ситуации на Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что альянсу надо «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему» в ситуации на Украине. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Болгарии.

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По его словам, за тем, что делает Россия, НАТО следит очень внимательно. Столтенберг подчеркнул, что альянс продолжает поддерживать Украину.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.

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ФОТО: pixabay.com
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