Генсек НАТО примет в Брюсселе президента Сербии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Сербии Александр Вучич встретятся в среду в Брюсселе, говорится в сообщении военного блока.

Начальник генштаба Сербии призвал НАТО защитить сербов в Косово

Совместное заявление политиков по итогам встречи запланировано в 20 часов по московскому времени.

Предполагается, что стороны обсудят кризис в Косово.

Ранее власти самопровозглашенной республики Косово закупили у Турции беспилотные аппараты Bayraktar, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергСербияНАТО

Горячие новости

Все новости

партнеры