Генсек НАТО примет в Брюсселе президента Сербии
18 июля 202317:25
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Сербии Александр Вучич встретятся в среду в Брюсселе, говорится в сообщении военного блока.
Совместное заявление политиков по итогам встречи запланировано в 20 часов по московскому времени.
Предполагается, что стороны обсудят кризис в Косово.
Ранее власти самопровозглашенной республики Косово закупили у Турции беспилотные аппараты Bayraktar, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Кубани 12 подростков были госпитализированы после купания в море
- Госдума приняла закон о праве россиян на кредитные каникулы
- Генсек НАТО примет в Брюсселе президента Сербии
- СМИ: Зеленский пошел на теракты из-за провала ВСУ на передовой
- Трамп заявил, что ожидает ареста по делу о штурме Капитолия
- Захарова опровергла информирование о расследовании по «Северным потокам»
- Вторая волна осадков в Москве будет сильнее первой
- Парк Горького в Москве закрыли из-за сильного дождя
- СМИ: США готовы выделить Украине новый пакет военной помощи на 1,3 млрд долларов
- Российские военные получили первую партию скорострельных минометов «Дрок»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru