Генпрокуратура Украины объявила о намерении заочно судить ещё 56 депутатов Госдумы

Генеральная прокуратура Украины намерена заочно судить ещё 56 депутатов Госдумы России, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении уточняется, что речь идёт о российских парламентариях, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что обвинительные акты по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в офис украинского генпрокурора направили прокуроры Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур.

Ранее генпрокуратура Украины заочно обвинила собственницу херсонского телеканала за сотрудничество с Россией, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГенпрокуратураСпецоперацияГосдумаУкраина

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