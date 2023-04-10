Генпрокуратура Украины объявила о намерении заочно судить ещё 56 депутатов Госдумы

В сообщении уточняется, что речь идёт о российских парламентариях, которые голосовали за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Отмечается, что обвинительные акты по статье о посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в офис украинского генпрокурора направили прокуроры Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Винницкой областных прокуратур.

Ранее генпрокуратура Украины заочно обвинила собственницу херсонского телеканала за сотрудничество с Россией, пишут «Известия».

