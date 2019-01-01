Геннадий Зюганов призвал к честной политической борьбе в рамках закона

Председатель Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации Геннадий Зюганов выразил уверенность, что любая акция протеста должна проводиться в рамках закона. Об этом он завил, комментируя предвыборную кампанию в Мосгордуму. По словам лидера КПРФ, каждая такая активность работает на то, чтобы продвинуться.

«Но если ты действуешь не в рамках закона, занимаешься хулиганством и нарушением закона, то это скорее способ попасть за решетку нежели быть зарегистрированным. Всегда есть возможность собраться, организоваться и защищать свои интересы вполне законными способами. Я за то, чтобы проводить такого рода мероприятия, но проводить в рамках закона и отвечать каждому за то, что делаешь», - цитирует АГН «Москва» Зюганова.

Лидер КПРФ подчеркнул, что есть много законных способов самопродвижения, например встреча с кандидатом в депутаты. Он посоветовал вовремя подавать заявку на такое мероприятие и проводить его в виде разрешённого митинга.

