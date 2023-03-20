Генерал Мини: Байден может чередовать реконструкцию Украины с вооружением

Он отметил, что лучшим решением для «предвыборных перспектив» Байдена стала бы модель с чередованием периодов «реконструкции» Украины и ее дальнейшего вооружения.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби заявил, что власти Соединенных Штатов Америки не желают наращивания эскалации на Украине до уровня конфликта между Москвой и Вашингтоном. При этом ранее французский политик Марин Ле Пен предупредила, что в случае продолжения поставок западных вооружений Киеву конфликт на Украине может растянуться на многие годы, сообщает НСН.

