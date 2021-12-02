Генерал ФСБ назвал главную цель диверсий Украины в РФ
Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что попытки диверсий украинскими разведчиками на территории России будут возникать до тех пор, пока разногласия между Москвой и Киевом не будут отрегулированы на политическом уровне.
По его словам, подобные диверсии осуществляются с одной целью – нанести как можно больший ущерб России.
«Мы с вами прекрасно понимаем, что Украина не успокоится. Тем более там, судя по всему, очень сложное положение у специальных служб», - сказал Михайлов в эфире «Радио 1».
Ранее в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что в регионах РФ были задержаны несколько сотрудников украинских разведслужб, один из которых готовил теракт, а двое других собирали информацию о стратегических объектах.
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