Генерал ФСБ назвал главную цель диверсий Украины в РФ

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов заявил, что попытки диверсий украинскими разведчиками на территории России будут возникать до тех пор, пока разногласия между Москвой и Киевом не будут отрегулированы на политическом уровне.

Зеленский ввел санкции против ФСБ РФ

По его словам, подобные диверсии осуществляются с одной целью – нанести как можно больший ущерб России.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что Украина не успокоится. Тем более там, судя по всему, очень сложное положение у специальных служб», - сказал Михайлов в эфире «Радио 1».

Ранее в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что в регионах РФ были задержаны несколько сотрудников украинских разведслужб, один из которых готовил теракт, а двое других собирали информацию о стратегических объектах.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаРоссияФСБ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры