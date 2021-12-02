Генерал ФСБ назвал главную цель диверсий Украины в РФ

По его словам, подобные диверсии осуществляются с одной целью – нанести как можно больший ущерб России.

«Мы с вами прекрасно понимаем, что Украина не успокоится. Тем более там, судя по всему, очень сложное положение у специальных служб», - сказал Михайлов в эфире «Радио 1».

Ранее в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что в регионах РФ были задержаны несколько сотрудников украинских разведслужб, один из которых готовил теракт, а двое других собирали информацию о стратегических объектах.

