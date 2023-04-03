Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву 5 апреля

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Москву в среду, 5 марта. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире канала «Россия 24».

Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном

По его словам, Гросси проведет встречу с российской межведомственной делегацией.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что слова Рафаэля Гросси о снарядах с обедненным ураном свидетельствуют о его некомпетентности или ангажированности. По словам Рогова, опасность боеприпасов такого типа доказана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
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