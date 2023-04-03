Гендиректор МАГАТЭ посетит Москву 5 апреля
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибудет в Москву в среду, 5 марта. Об этом сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире канала «Россия 24».
По его словам, Гросси проведет встречу с российской межведомственной делегацией.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что слова Рафаэля Гросси о снарядах с обедненным ураном свидетельствуют о его некомпетентности или ангажированности. По словам Рогова, опасность боеприпасов такого типа доказана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru