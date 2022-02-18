Гаврилов заявил, что на спецзаседании ОБСЕ звучала ложь о российско-белорусских учениях

На созванном по запросу Украины совместном специальном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ распространялась ложная информация о российско-белорусских учениях. Об этом заявил глава делегации России по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.

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Гаврилов подчеркнул, что Россия сделала верный выбор не принимать участие в спецзаседании ОБСЕ, так как оно заранее «соркестрировано США и Британией».

«Прозвучавшие на этой встрече ложь и клевета в отношении совместных российско-белорусских военных учений и их целей вызывают не просто изумление у непредвзятых наблюдателей, а шок», – отметил Гаврилов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сначала действовала в Донбассе объективно, а потом стала скрывать некоторые события. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва будет добиваться конкретности в отчетах СММ: кто и когда нарушает режим огня.

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