Гаврилов заявил, что на спецзаседании ОБСЕ звучала ложь о российско-белорусских учениях
На созванном по запросу Украины совместном специальном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ распространялась ложная информация о российско-белорусских учениях. Об этом заявил глава делегации России по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями в Вене Константин Гаврилов.
Гаврилов подчеркнул, что Россия сделала верный выбор не принимать участие в спецзаседании ОБСЕ, так как оно заранее «соркестрировано США и Британией».
«Прозвучавшие на этой встрече ложь и клевета в отношении совместных российско-белорусских военных учений и их целей вызывают не просто изумление у непредвзятых наблюдателей, а шок», – отметил Гаврилов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сначала действовала в Донбассе объективно, а потом стала скрывать некоторые события. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва будет добиваться конкретности в отчетах СММ: кто и когда нарушает режим огня.
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