Гаврилов заявил, что на спецзаседании ОБСЕ звучала ложь о российско-белорусских учениях

Гаврилов подчеркнул, что Россия сделала верный выбор не принимать участие в спецзаседании ОБСЕ, так как оно заранее «соркестрировано США и Британией».

«Прозвучавшие на этой встрече ложь и клевета в отношении совместных российско-белорусских военных учений и их целей вызывают не просто изумление у непредвзятых наблюдателей, а шок», – отметил Гаврилов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ сначала действовала в Донбассе объективно, а потом стала скрывать некоторые события. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва будет добиваться конкретности в отчетах СММ: кто и когда нарушает режим огня.

