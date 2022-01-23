Гаврилов в Вене предостерег Киев от возможных провокаций в Донбассе
Москва не намерена терпеть атаку Украины и Запада на Донбасс. Об этом заявил руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире Youtube-канала «Изолента live».
«Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало», — подчеркнул российский представитель.
Также Гаврилов не исключил провокации со стороны ВСУ на границе. Политик подчеркнул - Россия предпринимает все возможное, чтобы их предотвратить.
«Эта кампания, которую развязали на Западе, обвиняя Россию во всех грехах, что вот-вот нападем, и их не останавливают заявления президента, министра, замминистра, других представителей российских, что мы не собираемся, что нам не нужна война, а нужно дипломатическое решение. Я не исключаю, что они могут изобразить провокацию. Для этого делается информационное прикрытие», — цитирует его РИА Новости.
Гаврилов напомнил, что Россия является одним из гарантов минских соглашений и «не позволит своих граждан обижать, а тем более, их убивать».
Ранее в МИД Великобритании обвинили Россию в том, что Кремль хочет привести к власти в Киеве пророссийские силы, сообщает РИА Новости. В качестве потенциального кандидата на роль лидера нового правительства рассматривается бывший народный депутат Украины Евгений Мураев. МИД России предъявил НАТО встречные обвинения в эскалации ситуации на Украине.
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