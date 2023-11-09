ФРГ разместит бригаду бундесвера в Литве на долгосрочной основе
9 ноября 202315:50
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Литве на долгосрочной основе будет размещена бригада бундесвера, сообщает РИА Новости.
По его словам, это связано с необходимостью усилить безопасность союзников на фоне российско-украинского конфликта.
«Германия предпринимает многое, чтобы усилить обороноспособность союзников. Я благодарен бундесверу, что он так старательно выполняет эти задачи», - сказал Шольц.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Медведев: Около 410 тысяч человек приняли на контрактную службу в 2023 году
- Борисов: Основную группировку малых спутников «Грифон» запустят в 2025-2026 годах
- Песков рассказал, что должна осознать Украина для появления надежды на мир
- ФРГ разместит бригаду бундесвера в Литве на долгосрочной основе
- Госдума приняла в первом чтении законопроект о реестре должников по алиментам
- Китай допустил применение силовых методов при решении проблемы Тайваня
- Мошенники научились перенаправлять проверочные звонки в фейковый кол-центр
- Минпромторг: сигналов о росте цен в России на продукты питания не поступало
- Песков: прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут в 2023 году
- Сыновей Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru