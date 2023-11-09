ФРГ разместит бригаду бундесвера в Литве на долгосрочной основе

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Литве на долгосрочной основе будет размещена бригада бундесвера, сообщает РИА Новости.

По его словам, это связано с необходимостью усилить безопасность союзников на фоне российско-украинского конфликта.

«Германия предпринимает многое, чтобы усилить обороноспособность союзников. Я благодарен бундесверу, что он так старательно выполняет эти задачи», - сказал Шольц.

