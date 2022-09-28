ФРГ отказалась признавать итоги референдумов на Донбассе

Германия «никогда не признает» итоги референдумов 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях. Это подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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«Касаясь ситуации в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, незаконно оккупированных Россией, канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает результаты мнимых референдумов», — заявило правительство ФРГ после состоявшегося в среду телефонного разговора между Шольцем и Зеленским.

Ранее Олаф Шольц пообещал Владимиру Зеленскому оказывать помощь Киеву, в том числе, и оружием. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:РеферендумДонбассУкраинаГерманияШольц
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