ФРГ отказалась признавать итоги референдумов на Донбассе
Германия «никогда не признает» итоги референдумов 23-27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожских областях. Это подчеркнул канцлер Германии Олаф Шольц в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Касаясь ситуации в Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областях, незаконно оккупированных Россией, канцлер подчеркнул, что Германия никогда не признает результаты мнимых референдумов», — заявило правительство ФРГ после состоявшегося в среду телефонного разговора между Шольцем и Зеленским.
Ранее Олаф Шольц пообещал Владимиру Зеленскому оказывать помощь Киеву, в том числе, и оружием. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru