Французский политик заявил о нежелании Японии следовать политике изоляции России
Япония покупает нефть из России по ценам выше установленного Западом потолка, что говорит о крахе политики США по изоляции Москвы. Об этом заявил бывший депутат Европарламента, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
Ранее СМИ сообщили, что Токио закупает российское сырье по цене, которая превышает установленный Евросоюзом и Группой семи лимит в $60 за баррель. Это стало возможным после получения от Вашингтона исключения для ряда компаний, пишет Газета.ру.
Как отметил Филиппо, Япония, покупая нефть и не соблюдая при этом ограничения, «разрывает с США», сообщает Ura.ru.
«Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России! Давайте и мы перестанем тупо следовать этому смертельному для нас плану», — написал политик в Twitter.
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