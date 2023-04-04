Французский политик заявил о нежелании Японии следовать политике изоляции России

Япония покупает нефть из России по ценам выше установленного Западом потолка, что говорит о крахе политики США по изоляции Москвы. Об этом заявил бывший депутат Европарламента, лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

Япония не соблюдает предел в $60 за баррель при покупке нефти РФ

Ранее СМИ сообщили, что Токио закупает российское сырье по цене, которая превышает установленный Евросоюзом и Группой семи лимит в $60 за баррель. Это стало возможным после получения от Вашингтона исключения для ряда компаний, пишет Газета.ру.

Как отметил Филиппо, Япония, покупая нефть и не соблюдая при этом ограничения, «разрывает с США», сообщает Ura.ru.

«Никто больше не хочет следовать американской политике изоляции России! Давайте и мы перестанем тупо следовать этому смертельному для нас плану», — написал политик в Twitter.

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Фото: digital.gov.ru
ТЕГИ:СШАНефтьЯпонияРоссия

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