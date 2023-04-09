Французский политик Филиппо обратил внимание на игнорирование Урсулы фон дер Ляйен в КНР
Китайские политики фактически проигнорировали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, которая вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном совершила визит в Пекин. Таким мнением поделился французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо в Twitter.
«Ноль приема, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров!» — обратил он внимание пользователей на ситуацию.
По словам Филиппо, фон дер Ляйен пришла в ярость от приема в Китайской народной республике (КНР), сообщает RT.
Ранее Филиппо высказался по поводу поведения президента Франции во время официальной поездки в КНР, когда тот во время официального фотографирования с китайским лидером президент Франции убрал руку в карман. Макрон вытащил ладонь только после просьбы. Филиппо назвал подобное поведение «жутким унижением» главы государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru