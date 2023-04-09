Французский политик Филиппо обратил внимание на игнорирование Урсулы фон дер Ляйен в КНР

«Ноль приема, полное игнорирование, ей даже пришлось покинуть страну рейсом для обычных пассажиров!» — обратил он внимание пользователей на ситуацию.

По словам Филиппо, фон дер Ляйен пришла в ярость от приема в Китайской народной республике (КНР), сообщает RT.

Ранее Филиппо высказался по поводу поведения президента Франции во время официальной поездки в КНР, когда тот во время официального фотографирования с китайским лидером президент Франции убрал руку в карман. Макрон вытащил ладонь только после просьбы. Филиппо назвал подобное поведение «жутким унижением» главы государства.