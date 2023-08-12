Французский политик Асселино: Спонсирование Киева превращает США в трущобы

США «погружаются в упадок», продолжая оказывать военную и финансовую поддержку Украине, считает лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино. Об этом политик написал в соцсети X (ранее Twitter).

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«Мафия и старческая марионетка в руках глубинного государства США объявляют о дополнительной помощи неонацистскому режиму Украины в размере 13 миллиардов долларов», — указал Асселино.

Политик подчеркнул, что в то же время большие города Соединенных Штатов превращаются в «трущобы под открытым небом».

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что поддержка финансирования и отправки вооружения Киеву со стороны американцев значительно снизилась, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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