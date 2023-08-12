«Мафия и старческая марионетка в руках глубинного государства США объявляют о дополнительной помощи неонацистскому режиму Украины в размере 13 миллиардов долларов», — указал Асселино.

Политик подчеркнул, что в то же время большие города Соединенных Штатов превращаются в «трущобы под открытым небом».

Ранее французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что поддержка финансирования и отправки вооружения Киеву со стороны американцев значительно снизилась, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

