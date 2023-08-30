Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону
МИД Франции рекомендовал гражданам воздержаться от передвижений по стране после попытки госпереворота. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.
Отмечается, что граждан также призвали соблюдать повышенную бдительность. Кроме того, МИД рекомендовал путешествующим и французским гражданам, проживающим в Габоне, пройти регистрацию в специальной форме на сайте МИД.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН заявил, что военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере. По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием, передает «Радиоточка НСН».
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