Французский МИД призвал граждан воздержаться от поездок по Габону

Отмечается, что граждан также призвали соблюдать повышенную бдительность. Кроме того, МИД рекомендовал путешествующим и французским гражданам, проживающим в Габоне, пройти регистрацию в специальной форме на сайте МИД.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, эксперт по Франции Сергей Федоров в интервью НСН заявил, что военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере. По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием, передает «Радиоточка НСН».

