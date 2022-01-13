Франция призвала Иран освободить антрополога Адельхах
МИД Франции призвал Иран к освобождению французского антрополога Фарибу Адельхах, заключенную в среду в тегеранскую тюрьму. Об этом сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что перевод антрополога из под домашнего ареста в тюрьму произошла без предварительных уведомлений и объяснений. По мнению французского МИД, обвинения против Адельхах не имеют существенных доказательств. Этот факт только способствует ухудшению двусторонних отношений, считают в МИД.
Антрополог была задержана в Тегеране по подозрению в шпионаже в июле 2019 года. Была приговорена к пятилетнему заключению, в мае 2020 года была переведена под домашний арест.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Названа предварительная причина смерти Михаила Зеленского
- Токаев дал восемь месяцев на восстановление Алма-Аты после беспорядков
- США ввели санкции против лиц, связанных с КНДР
- Аэропорт Краснодара временно закрыли из-за снегопада
- Венгрия ввела госрегулирование цен на продукты
- Власти Москвы не исключили новые ограничения из-за «омикрона»
- Москвичам пообещали «алмазную пыль» в небе
- Грушко: РФ рассчитывает на однозначный ответ НАТО на предложения о безопасности
- Тарасова поздравила Россию с успешным стартом мужчин-фигуристов на чемпионате Европы
- В Конгресс США внесён проект о новых санкциях против РФ, включая Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru