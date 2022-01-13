Франция призвала Иран освободить антрополога Адельхах

МИД Франции призвал Иран к освобождению французского антрополога Фарибу Адельхах, заключенную в среду в тегеранскую тюрьму. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве отметили, что перевод антрополога из под домашнего ареста в тюрьму произошла без предварительных уведомлений и объяснений. По мнению французского МИД, обвинения против Адельхах не имеют существенных доказательств. Этот факт только способствует ухудшению двусторонних отношений, считают в МИД.

Антрополог была задержана в Тегеране по подозрению в шпионаже в июле 2019 года. Была приговорена к пятилетнему заключению, в мае 2020 года была переведена под домашний арест.

