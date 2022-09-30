Франция не признает вхождение четырех регионов в состав РФ
30 сентября 202221:23
МИД Франции заявил, что не признает вхождение четырех украинских регионов в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Также во французском ведомстве отметили, что поддержат новые санкции против РФ.
Ранее в пятницу Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были объявлены частью России. Таким стал итог проведенных РФ референдумов в данных регионах с 23 по 27 сентября.
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30 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru