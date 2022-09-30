Франция не признает вхождение четырех регионов в состав РФ

МИД Франции заявил, что не признает вхождение четырех украинских регионов в состав РФ. Об этом сообщает ТАСС.

США ввели новый пакет санкции против России

Также во французском ведомстве отметили, что поддержат новые санкции против РФ.

Ранее в пятницу Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были объявлены частью России. Таким стал итог проведенных РФ референдумов в данных регионах с 23 по 27 сентября.



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