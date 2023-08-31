Франция не признает требований мятежников в Нигере

В Париже уточнили, что это требование имеет вес лишь в том случае, если с таким запросом обратятся легитимные власти, а не мятежники. Это также касается и военных соглашений между странами, добавили в дипломатическом ведомстве.

В министерстве также добавили, что путчисты не имеют права требовать покинуть Нигер.

Ранее бывший посол России в Нигере и Мали Евгений Корендясов назвал следующую страну, которую может охватить мятеж. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

