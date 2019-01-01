Политика

Форумы ШОС и БРИКС 2020 года переносятся в Санкт-Петербург

19 июля20:45

Часть мероприятий форумов ШОС и БРИКС 2020 года, которые пройдут в Челябинске, перенесут в Санкт-Петербург, заявил врио уральского губернатора Алексей Текслер.

Челябинск останется площадкой проведения большого количества таких мероприятий.

Текслер подчеркнул, что Челябинск сэкономит 5 млрд рублей, которые направит на социальную сферу, пишет URA.RU.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Челябинск