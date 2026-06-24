Фицо заявил об отказе Словакии предоставить военную помощь Киеву на €70 млрд

Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО, который может составить около €70 млрд ежегодно. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Глава правительства отметил, что с большой тревогой следит за подготовкой саммита альянса и планами по сбору денег для Киева. Фицо пообещал сделать все возможное, чтобы Братислава не участвовала в военных кредитах и не выделяла средства из собственного бюджета на оружие.