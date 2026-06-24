Фицо заявил об отказе Словакии предоставить военную помощь Киеву на €70 млрд

Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО, который может составить около €70 млрд ежегодно. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.

Глава правительства отметил, что с большой тревогой следит за подготовкой саммита альянса и планами по сбору денег для Киева. Фицо пообещал сделать все возможное, чтобы Братислава не участвовала в военных кредитах и не выделяла средства из собственного бюджета на оружие.

Украина должна выплатить МВФ примерно $1,5 млрд до конца 2026 года

При этом премьер подчеркнул, что страна готова продолжать предоставлять Киеву исключительно гуманитарную помощь.

Итоговое заявление саммита НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, может включать обязательство союзников выделять на военную поддержку Украины около €70 млрд в год в течение нескольких лет.

Между тем в ЕС 24 июня заявили о необходимости включить Украину в европейский оборонный союз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ЕвросоюзУкраинаСловакия

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