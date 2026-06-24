Фицо заявил об отказе Словакии предоставить военную помощь Киеву на €70 млрд
Словакия не будет участвовать в новом пакете финансовой помощи Украине от НАТО, который может составить около €70 млрд ежегодно. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, передает РИА Новости.
Глава правительства отметил, что с большой тревогой следит за подготовкой саммита альянса и планами по сбору денег для Киева. Фицо пообещал сделать все возможное, чтобы Братислава не участвовала в военных кредитах и не выделяла средства из собственного бюджета на оружие.
При этом премьер подчеркнул, что страна готова продолжать предоставлять Киеву исключительно гуманитарную помощь.
Итоговое заявление саммита НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля, может включать обязательство союзников выделять на военную поддержку Украины около €70 млрд в год в течение нескольких лет.
Между тем в ЕС 24 июня заявили о необходимости включить Украину в европейский оборонный союз, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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