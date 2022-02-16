Финляндия повысила уровень готовности армии из-за ситуации на Украине

Финляндия усилила уровень готовности армии из-за напряженной обстановки у украинских границ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение военных страны.

Отмечается, что уровень готовности был повышен до BRAVO (B). Всего в шкале Финляндии четыре уровня готовности, где A - низкий, а D - самый высокий. Данная шкала действует в стране с 2017 года и призвана обеспечить выполнение обороны в любых условиях.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину. Позднее в западных СМИ распространились сообщения о конкретных датах нападения от 15 до 20 февраля.



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