Финляндия официально станет членом НАТО 4 апреля

Канцелярия президента Финляндии Саули Нийнистё заявила, что республика станет членом Североатлантического альянса 4 апреля, сообщает ТАСС.

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По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, уже во вторник флаг Финляндии будет поднят у штаб-квартиры блока в Брюсселе.

«Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии и она станет членом альянса», — подчеркнул он.

Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса, сообщает RT.

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