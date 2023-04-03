Финляндия официально станет членом НАТО 4 апреля

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, уже во вторник флаг Финляндии будет поднят у штаб-квартиры блока в Брюсселе.

«Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии и она станет членом альянса», — подчеркнул он.

Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса, сообщает RT.

