Финляндия официально станет членом НАТО 4 апреля
3 апреля 202314:11
Канцелярия президента Финляндии Саули Нийнистё заявила, что республика станет членом Североатлантического альянса 4 апреля, сообщает ТАСС.
По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, уже во вторник флаг Финляндии будет поднят у штаб-квартиры блока в Брюсселе.
«Завтра мы поднимем в штаб-квартире в Брюсселе флаг Финляндии и она станет членом альянса», — подчеркнул он.
Ранее глава шведского МИД Тобиас Билльстрём заявил, что членство Финляндии в НАТО не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом альянса, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru