Финляндия с 13 декабря закроет все КПП на границе с РФ для лиц, ищущих убежище

По его словам, причина закрытия — резко возросшее число просителей убежища из третьих стран. Власти Финляндии считают, что их действия якобы координирует Россия. Указывается, что прием заявлений на предоставление убежища в Финляндии теперь будет идти только в морских портах и аэропортах. Так, последний КПП на границе с РФ «Райя-Йоосеппи» будет закрыт 30 ноября.

Ранее младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью НСН заявил, что Финляндия надолго закрыла пропускные пункты на границе с Россией. Он отметил, что открыть эти КПП могут после окончания спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

