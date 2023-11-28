Финляндия с 13 декабря закроет все КПП на границе с РФ для лиц, ищущих убежище
Финляндия до 13 декабря закроет все контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Россией для лиц, которые ищут убежище. Об этом заявил премьер-министр страны Петтери Орпо.
По его словам, причина закрытия — резко возросшее число просителей убежища из третьих стран. Власти Финляндии считают, что их действия якобы координирует Россия. Указывается, что прием заявлений на предоставление убежища в Финляндии теперь будет идти только в морских портах и аэропортах. Так, последний КПП на границе с РФ «Райя-Йоосеппи» будет закрыт 30 ноября.
Ранее младший научный сотрудник отдела страновых исследований Института Европы РАН Роман Плюснин в интервью НСН заявил, что Финляндия надолго закрыла пропускные пункты на границе с Россией. Он отметил, что открыть эти КПП могут после окончания спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru