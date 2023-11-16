Финляндия 18 ноября закроет четыре пограничных пункта на границе с Россией

По словам финского премьер-министра Петтери Орпо, речь идёт о погранпереходах на восточной границе, которые закроют с 18 ноября 2023 года по 18 февраля 2024 года.

В частности, в ночь на субботу будут закрыты КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» с финской стороны, которые соответствуют погранпереходам «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля» со стороны России.

Закрытие КПП финские власти объяснили ухудшением ситуации с миграцией.

«Имеются признаки того, что власти иностранного государства или другие субъекты сыграли свою роль в содействии прибытию в Финляндию лиц, незаконно пересекших границу», - указали в кабмине.

Орпо добавил, что подача заявлений о международной защите на сухопутной границе между странами будет сосредоточена на пограничных переходах «Вартиус» и «Салла».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва глубоко сожалеет, что Хельсинки решил ограничить движение на границе с российской стороной, сообщает RT.