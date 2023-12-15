Евросоюз разблокировал для Польши €5 млрд

Евросоюз передаст Польше ранее замороженные €5 млрд (488,5 млрд рублей), чтобы поддержать энергобезопасность Варшавы. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск, сообщило агентство ТАСС.

Bloomberg: Франция и Германия призвали не спешить с использованием российских активов

Премьер-министр заявил об этом по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита ЕС. Польский политик отметил, что Варшава получит деньги до конца года.

Туск назвал эти средства для энергетического суверенитета страны. Фон дер Ляйен подтвердила поступление заявки от Польши на перечисление замороженных средств Фонда восстановления и устойчивости.

Ранее замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила об утверждении «механизма иммобилизации доходов от замороженных активов» России.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Дональд ТускПольшаЕвросоюз

Горячие новости

Все новости

партнеры