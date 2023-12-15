Евросоюз разблокировал для Польши €5 млрд

Премьер-министр заявил об этом по итогам переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях саммита ЕС. Польский политик отметил, что Варшава получит деньги до конца года.

Туск назвал эти средства для энергетического суверенитета страны. Фон дер Ляйен подтвердила поступление заявки от Польши на перечисление замороженных средств Фонда восстановления и устойчивости.

Ранее замглавы Еврокомиссии Вера Юрова заявила об утверждении «механизма иммобилизации доходов от замороженных активов» России.

