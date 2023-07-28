Евросоюз пригрозил Нигеру прекращением финансовой помощи
28 июля 202316:20
Евросоюз пригрозил Нигеру последствиями в случае, если в стране будет нарушен конституционный порядок. Страна рискует остаться без финансовой поддержки, говорится в сообщении ЕС.
Глава дипломатии европейского альянса Жозеп Боррель заявил, что союз осуждает государственный переворот в Нигере, и последние события угрожают демократии в Нигере.
«Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия,[...] включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки», - говорится в заявлении.
Ранее отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум заявил, что не собирается уходить в отставку. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru