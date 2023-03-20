Евросоюз поддержал решение МУС о выдаче ордера на «арест» Путина

Евросоюз одобрил решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордер на «арест» российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщила Европейская служба внешних связей.

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Отмечается, что ЕС будет приветствовать последующие усилия по обеспечению ответственности России «за военные преступления и другие наиболее серьезные преступления» в отношении Украины.

Евросоюз подчеркивает, что решение МУС означает начало привлечения российского руководства к ответственности. ЕС призвал все государства-участники всесторонне сотрудничать с МУС.

Ранее министр юстиции Германии Марко Бушман пообещал арестовать российского президента Владимира Путина, если он посетит ФРГ.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Владимир ПутинГаагский СудЕвросоюз

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