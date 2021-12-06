Евросоюз объявил о продлении санкций за нарушение прав человека

Европейский союз (ЕС) продлил до 8 декабря 2022 года санкции за серьёзные нарушения прав человека, в том числе против граждан России, говорится в заявлении Совета ЕС.

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Уточняется, что в чёрном списке 14 физических и четыре юридических лица.

«Сегодняшнее решение подтверждает приверженность ЕС осуждению нарушений прав человека, где бы они ни происходили», - подчеркнули в Совете ЕС.

Санкции за нарушения прав человека предусматривают, в том числе, запрет на поездки для физических лиц и замораживание средств как для физических, так и для юридических лиц.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в отношении России, в случае её вторжения на Украину, стоит ввести «адские санкции», сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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