Евросоюз объявил о продлении санкций за нарушение прав человека

Уточняется, что в чёрном списке 14 физических и четыре юридических лица.

«Сегодняшнее решение подтверждает приверженность ЕС осуждению нарушений прав человека, где бы они ни происходили», - подчеркнули в Совете ЕС.

Санкции за нарушения прав человека предусматривают, в том числе, запрет на поездки для физических лиц и замораживание средств как для физических, так и для юридических лиц.

Ранее бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в отношении России, в случае её вторжения на Украину, стоит ввести «адские санкции», сообщает «Свободная пресса».

