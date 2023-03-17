Евросоюз намерен отправить Украине миллион снарядов в 2023 году
Ряд государств Евросоюза, среди которых Эстония, предложили добавить в декларацию саммита ЕС обязательство по отправке Украине миллиона артснарядов до конца текущего года. Об этом сообщило издание Handelsblatt.
Отмечается, что точная формулировка обязательства пока не утверждена, однако Евросоюз желает «оказать немедленное содействие» государствам в передаче боеприпасов Киеву. Кроме прибалтийских стран, предложение поддержали Франция и Финляндия. Германия сейчас рассматривает эту инициативу.
Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Киеву второй транш финансовой помощи в этом году на €1,5 млрд на следующей неделе.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+12 915 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+12 149 / сут.
- Президент Финляндии: Членство страны в НАТО будет неполным без Швеции
- Жена Зеленского рассказала об уничтожении российских дронов «банкой помидоров»
- Военкомат в Татарстане обратился к совести граждан для «сверки данных»
- Путин пообещал реализацию всех планов по повышению качества жизни в Крыму
- Индия ограничила срок пребывания в стране российских туристов
- В Крыму выделят землю участникам спецоперации
- Истек срок сдачи оружия жителями Днепропетровской области
- В Белом доме заявили, что вопрос о поставках F-16 Украине не обсуждается
- Росавиация договорилась об обслуживании летних рейсов в аэропортах Турции
- В Петербурге микроавтобус врезался в остановку, пострадали дети
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru