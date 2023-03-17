Евросоюз намерен отправить Украине миллион снарядов в 2023 году

Отмечается, что точная формулировка обязательства пока не утверждена, однако Евросоюз желает «оказать немедленное содействие» государствам в передаче боеприпасов Киеву. Кроме прибалтийских стран, предложение поддержали Франция и Финляндия. Германия сейчас рассматривает эту инициативу.

Ранее сообщалось, что Евросоюз выделит Киеву второй транш финансовой помощи в этом году на €1,5 млрд на следующей неделе.

