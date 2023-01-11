Евросоюз и НАТО договорились о коллективной защите объектов критической инфраструктуры
Представители Североатлантического альянса и Евросоюза договорились о коллективной защите критической инфраструктуры и организации рабочей группы повышения защищенности на фоне терактов на «Северном потоке» и «Северном потоке-2». Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
По ее словам, сотрудничество Евросоюза и НАТО следует усилить. Урсула фон дер Ляйен отметила необходимость сообща противостоять диверсиям. Глава Еврокомиссии добавила, что рабочая группа займется разработкой мер по повышению уровня защиты критической инфраструктуры.
Ранее представитель Еврокомиссии Ана Писонеро заявила, что восстановление Украины необходимо планировать уже сегодня. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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