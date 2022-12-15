Европарламент признал «голодомор» на Украине 1932-1933 годов геноцидом

Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии в Страсбурге большинством голосов приняли резолюцию о признании «голодомора» на Украине в 1932-1933 годах геноцидом. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

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Отмечается, что документ поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, воздержались - 17. Трансляция голосования велась на сайте Европарламента.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что признание массового голода в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом украинского народа является антиисторическим, противоречит фактам и здравому смыслу, а также разжигает антироссийские настроения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ЕвропарламентУкраина
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