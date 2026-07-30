Еврокомиссия перевела Киеву €3,47 млрд на ударные вооружения

Еврокомиссия (ЕК) выделила Украине €3,47 млрд в виде нового транша из программы на €90 млрд. Об этом соообщает RT.

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Уточняется, что данные средства предназначены для закупки ударных БПЛА, ракет и истребителей.

«Этот транш покрывает закупки беспилотников, включая реактивные беспилотники дальнего действия, ракеты и истребители Gripen», - говорится в заявлении ЕК.

Ранее Еврокомиссия в рамках программы военного финансирования выделила Киеву €1 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / OLIVIER HOSLET / EPA
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаЕврокомиссия

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