Еврокомиссия передала на рассмотрение странам ЕС 12-й пакет санкций против РФ
15 ноября 202317:52
Еврокомиссия передала на рассмотрение странам Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в документе содержатся ограничения, с помощью которых Европа намерена лишить Россию доходов от торговли алмазами, а также меры по борьбе с обходом санкций. Детали будут обнародованы после согласования.
Уточняется, что первое обсуждение пакета пройдет 17 ноября.
Ранее стало известно, что в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен с 1 января 2024 года ввести запрет на алмазы из России, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru