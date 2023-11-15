Еврокомиссия передала на рассмотрение странам ЕС 12-й пакет санкций против РФ

Еврокомиссия передала на рассмотрение странам Евросоюза 12-й пакет антироссийских санкций, сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в документе содержатся ограничения, с помощью которых Европа намерена лишить Россию доходов от торговли алмазами, а также меры по борьбе с обходом санкций. Детали будут обнародованы после согласования.

Уточняется, что первое обсуждение пакета пройдет 17 ноября.

Ранее стало известно, что в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюз намерен с 1 января 2024 года ввести запрет на алмазы из России, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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