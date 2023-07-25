Еврокомиссия готова рассмотреть вывоз украинского зерна через порты Прибалтики

Представитель Еврокомиссии Адальберт Янц заявил о намерении организации изучить письмо литовской стороны, в котором предлагается вывозить украинское зерно через морские порты Прибалтики, сообщает РИА Новости.

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По его словам, для экспорта через маршруты солидарности важны все возможности.

«Балтийские маршруты, несомненно, являются важными», - заключил он.

Представитель Еврокомиссии Мириам Гарсия, в свою очередь, добавила, что главной целью является «поиск альтернатив Чёрному морю».

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена бороться с попытками Украины использовать любые каналы поставок зерна в военных целях, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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