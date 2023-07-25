Еврокомиссия готова рассмотреть вывоз украинского зерна через порты Прибалтики

Количество заболевших COVID-19 в Москве за минувшую неделю показало прирост в 20% После реконструкции в Москве открылись две детские поликлиники Семейный центр «Преображение» в САО приглашает детей на викторину о здоровом питании Этим вечером изменится расписание движения поездов на Ленинградском направлении ОЖД