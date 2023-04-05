Евродепутат раскритиковал требования Евросоюза к Китаю по украинскому конфликту

«ЕС говорит, что хочет оказать давление на Китай, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине? ЕС ничего не сделал для того, чтобы остановить конфликт», — написал Уоллес в Twitter.

Парламентарий обратил внимание, что Китай не поставляет вооружение сторонам конфликта. При этом ЕС, напротив, разжигает противостояние, вооружая Украину и «помогая продолжать конфликт».

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай повлиять на урегулирование кризиса на Украине. По ее словам, Пекин в состоянии это сделать, и на Китае «лежит ответственность».

