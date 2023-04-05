Евродепутат раскритиковал требования Евросоюза к Китаю по украинскому конфликту
Требования Евросоюза к Китаю по приложению усилий для урегулирования конфликта на Украине лицемерны. Об этом заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.
«ЕС говорит, что хочет оказать давление на Китай, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине? ЕС ничего не сделал для того, чтобы остановить конфликт», — написал Уоллес в Twitter.
Парламентарий обратил внимание, что Китай не поставляет вооружение сторонам конфликта. При этом ЕС, напротив, разжигает противостояние, вооружая Украину и «помогая продолжать конфликт».
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай повлиять на урегулирование кризиса на Украине. По ее словам, Пекин в состоянии это сделать, и на Китае «лежит ответственность».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru