Euractiv: Генсеку НАТО Столтенбергу продлят полномочия еще на год
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, полномочия которого истекают в сентябре, скорее всего, останется еще на один год. Об этом сообщило издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники в НАТО.
Отмечается, что его мандат может быть продлен 28 июня. Согласно данным издания, причиной продления полномочий Столтенберга является отсутствие консенсуса по кандидатуре нового генсека и сложная ситуация на Украине.
Ранее, в мае, Йенс Столтенберг заявлял, что осенью 2023 года намерен покинуть свой пост. Выступая на Демократическом форуме в Копенгагене он отметил, что не планирует оставаться на новый срок, даже если ему поступит такое предложение, сообщает «Радиоточка НСН».
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