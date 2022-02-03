Эстония остановила транзит нефтепродуктов из Белоруссии

По её словам, такое решение было принято с целью оказать давление на Белоруссию, несмотря на отсутствие на этот счёт европейских санкций.

«Цель санкций — оказать давление на белорусский режим и косвенно на Россию, чтобы они изменили свое поведение», — подчеркнула Каллас.

Ранее Литва заблокировала транспортировку калийных удобрений из Белоруссии. Министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что решение было принято после введения санкций США против белорусского предприятия, сообщает RT.

