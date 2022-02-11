Еще два самолета с военной помощью от США прибыли на Украину

Министр обороны Украины заявил, что еще два самолета с американской военной помощью прибыли в страну. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам Резникова, самолетами были доставлены противотанковые ракетные комплексы Javelin, гранаты и другие оборонительные боеприпасы. Он отметил, что вес боеприпасов этой партии составил 130 тонн.

В общей сложности США направила на Украину 15 самолетов военной помощи, общий вес которой составил 1200 тонн.

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.

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