Еще два самолета с военной помощью от США прибыли на Украину
Министр обороны Украины заявил, что еще два самолета с американской военной помощью прибыли в страну. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Резникова, самолетами были доставлены противотанковые ракетные комплексы Javelin, гранаты и другие оборонительные боеприпасы. Он отметил, что вес боеприпасов этой партии составил 130 тонн.
В общей сложности США направила на Украину 15 самолетов военной помощи, общий вес которой составил 1200 тонн.
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину.
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