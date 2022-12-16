ЕС введёт санкции против 168 российских организаций

Он уточнил, что новый пакет рестрикций также предусматривает ограничения на экспорт технологий двойного назначения, в том числе для IT-оборудования, БПЛА, электроники.

Кроме того, ограничения затронут горнодобывающий сектор, а также сектор услуг для российского бизнеса.

Ранее замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что Москва разработает меры по обеспечению своих экономических интересов в ответ на очередной пакет санкций Евросоюза, сообщает RT.

