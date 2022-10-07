ЕС предоставит €2 млрд помощи Украине в ближайшие дни

Евросоюз в ближайшие дни предоставит Украине два миллиарда евро в качестве макрофинансовой помощи. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен по итогам неформального саммита ЕС в столице Чехии.

Глава исполнительного органа ЕС также сообщила, что страны сообщества сумели снизить долю российского газа в своём импорте с 41% до начала спецоперации на Украине до 7,5% сейчас.

Кроме того, государства Еросоюза согласились к ближайшей весне начать общую закупку газа, проинформировала глава Еврокомиссии.

Ранее в ходе саммита в Праге премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил распределить замороженные в рамках санкций российские активы между Украиной и Евросоюзом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Согласно такой задумки, деньги пошли бы, в том числе, «для нужд» самой Польши.

