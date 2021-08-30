ЕС ограничил въезд из США из-за ухудшения ситуации с COVID

Помимо США из списка удалили также Израиль, Косово, Ливан, Черногорию и Северную Македонию. Решение принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в этих странах.

Ранее об этом сообщало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на дипломатические источники.