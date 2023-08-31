ЕС не сумел разблокировать средства для Украины из Европейского фонда мира

Евросоюз не сумел разблокировать денежную помощь для Украины из средств Европейского фонда мира. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщило агентство ТАСС.

Боррель: ЕС не рассматривает мирные предложения, кроме «плана Зеленского»

Вместе с тем дипломат понадеялся на то, что транш получится разблокировать на будущей неделе.

Ранее Австрия заявила об отказе поставлять оружие Киеву, а также финансировать его поставки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: twitter.com/josepborrell
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