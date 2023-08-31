ЕС не сумел разблокировать средства для Украины из Европейского фонда мира

Вместе с тем дипломат понадеялся на то, что транш получится разблокировать на будущей неделе.

Ранее Австрия заявила об отказе поставлять оружие Киеву, а также финансировать его поставки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

