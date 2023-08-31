ЕС не сумел разблокировать средства для Украины из Европейского фонда мира
31 августа 202319:04
Евросоюз не сумел разблокировать денежную помощь для Украины из средств Европейского фонда мира. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщило агентство ТАСС.
Вместе с тем дипломат понадеялся на то, что транш получится разблокировать на будущей неделе.
Ранее Австрия заявила об отказе поставлять оружие Киеву, а также финансировать его поставки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru