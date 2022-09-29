ЕС намерен ввести санкции против российского производителя алмазов

В рамках нового пакета санкций Евросоюз планирует ввести ограничения против российского производителя алмазов «Алроса». Кроме того, возможен запрет импорта икры, водки и сигарет. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщило издание EUobserver.

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По сведениям издания, в рамках торгового эмбарго ЕС на сумму 7 млрд евро необходимо ввести тотальный запрет на импорт российской стали, древесины, целлюлозы и бумаги. Также под санкциями оказались моллюски, икра, спиртные напитки, сигареты и косметика из России.

«Российская алмазная отрасль была в основном спасена, но российский алмазодобывающий гигант "Алроса" должен быть включен в черный список с замораживанием активов и запретом финансовых операций», — заявил EUobserver.

Ранее координатор американской санкционной политики Джеймс О’Брайен заявил, что США продолжат вводить санкции против России каждые шесть недель. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭмбаргоСанкции Против РоссииЕвросоюз
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