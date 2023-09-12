ЕС хочет сделать въезд для россиян в союз невозможным

Евросоюз намерен сделать невозможным для россиян въезд на территорию содружества. Как сообщает РИА Новости, об этом заявили в постоянном представительстве РФ при ЕС.

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