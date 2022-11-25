Ереван выдвинул условия для переговоров с Баку в Брюсселе

По его словам, все заявления азербайджанской стороны о том, что Ереван пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют ничего общего с реальностью.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на декабрь, не состоится, так как армянская сторона настаивает на присутствии на переговорах президента Франции и главы Евросовета.

Глава Азербайджана считает, что Франция не может более принимать участия в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, после проармянских заявлений Макрона.

Ранее Никол Пашинян обвинил Ильхама Алиева в нарушении одного из сочинских соглашений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

