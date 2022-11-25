Ереван выдвинул условия для переговоров с Баку в Брюсселе

Ереван готов к встрече лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, но лишь в четырехстороннем формате - с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, сообщает РИА Новости.

«Хотим напомнить, что предыдущая встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате, и логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними», - подчеркнул дипломат.

Алиев заявил о пяти принципах по нормализации отношений с Арменией

По его словам, все заявления азербайджанской стороны о том, что Ереван пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют ничего общего с реальностью.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на декабрь, не состоится, так как армянская сторона настаивает на присутствии на переговорах президента Франции и главы Евросовета.

Глава Азербайджана считает, что Франция не может более принимать участия в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, после проармянских заявлений Макрона.

Ранее Никол Пашинян обвинил Ильхама Алиева в нарушении одного из сочинских соглашений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:БрюссельПереговорыАзербайджанАрмения
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