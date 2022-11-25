Ереван выдвинул условия для переговоров с Баку в Брюсселе
Ереван готов к встрече лидеров Армении и Азербайджана Никола Пашиняна и Ильхама Алиева, но лишь в четырехстороннем формате - с участием президента Франции Эммануэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, сообщает РИА Новости.
«Хотим напомнить, что предыдущая встреча в Праге, где была достигнута договоренность о продолжении встреч, проходила в четырехстороннем формате, и логично, что формат встречи и состав участников должны быть прежними», - подчеркнул дипломат.
По его словам, все заявления азербайджанской стороны о том, что Ереван пытается сорвать проведение встречи и мирный процесс, не имеют ничего общего с реальностью.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже заявил, что встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, запланированная на декабрь, не состоится, так как армянская сторона настаивает на присутствии на переговорах президента Франции и главы Евросовета.
Глава Азербайджана считает, что Франция не может более принимать участия в процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном, после проармянских заявлений Макрона.
Ранее Никол Пашинян обвинил Ильхама Алиева в нарушении одного из сочинских соглашений, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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