Эрдоган заявил о постоянном контакте с Путиным и Зеленским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что находится в постоянном контакте с российским и украинским коллегами, передает РИА Новости.
По словам президента Турции, он общается с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским почти каждую неделю. Глава государства отметил, что прилагает усилия для решения конфликта дипломатическим путем.
Эрдоган добавил, что верит в «справедливый мир» на Украине.
Путин может посетить Турцию 27 апреля, сообщил ранее президент республики. В этот день пройдет загрузка ядерного топлива на атомной электростанции «Аккую».
Турецкому лидеру могут припомнить заигрывания с исламистами в Сирии, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.
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