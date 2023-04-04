Эрдоган заявил о постоянном контакте с Путиным и Зеленским

По словам президента Турции, он общается с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским почти каждую неделю. Глава государства отметил, что прилагает усилия для решения конфликта дипломатическим путем.

Эрдоган добавил, что верит в «справедливый мир» на Украине.

Путин может посетить Турцию 27 апреля, сообщил ранее президент республики. В этот день пройдет загрузка ядерного топлива на атомной электростанции «Аккую».

Турецкому лидеру могут припомнить заигрывания с исламистами в Сирии, заявил в беседе с «Радиоточкой НСН» старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин.

