Эрдоган заявил, что Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в предстоящий период в мире неизбежно произойдут «радикальные политические изменения», сообщает РАИ Новости.
Он считает, что новая эра будет веком конфликтов, а не процветания.
По его словам, это связано с тем, что мировые лидеры неверно оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла, и теперь некоторые из них думают, как пережить грядущую зиму.
«Инфляция достигла самого высокого уровня за последние 50-60 лет, это ставит в трудное положение в том числе жителей западных стран. Растёт озабоченность по поводу продовольственной безопасности», — подчеркнул Эрдоган.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Невада, заявил, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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