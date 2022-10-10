Эрдоган заявил, что Запад неправильно оценил последствия кризиса на Украине

Он считает, что новая эра будет веком конфликтов, а не процветания.

По его словам, это связано с тем, что мировые лидеры неверно оценили события между Россией и Украиной с точки зрения здравого смысла, и теперь некоторые из них думают, как пережить грядущую зиму.

«Инфляция достигла самого высокого уровня за последние 50-60 лет, это ставит в трудное положение в том числе жителей западных стран. Растёт озабоченность по поводу продовольственной безопасности», — подчеркнул Эрдоган.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в штате Невада, заявил, что необходимо немедленно начать переговоры для завершения конфликта вокруг Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».