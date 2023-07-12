Эрдоган заявил, что готов стать посредником в урегулировании между РФ и Украиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов стать посредником в урегулировании ситуации между Россией и Украиной, сообщает ТАСС.
При этом турецкий лидер отметил, что такого предложения ему пока не поступало.
«Если стороны согласятся или захотят... мы будем рады этому. Как Стамбул стал центром для зернового коридора, так и мы всегда готовы быть посредником в таких шагах», - подчеркнул он.
Эрдоган также добавил, что Турция является одной из стран, которая может вести диалог как с Россией, так и с Украиной.
Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что после передачи Киеву командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Турция превращается из нейтральной страны в недружественное России государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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