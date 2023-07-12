Эрдоган заявил, что готов стать посредником в урегулировании между РФ и Украиной

При этом турецкий лидер отметил, что такого предложения ему пока не поступало.

«Если стороны согласятся или захотят... мы будем рады этому. Как Стамбул стал центром для зернового коридора, так и мы всегда готовы быть посредником в таких шагах», - подчеркнул он.

Эрдоган также добавил, что Турция является одной из стран, которая может вести диалог как с Россией, так и с Украиной.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что после передачи Киеву командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Турция превращается из нейтральной страны в недружественное России государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».