Эрдоган заявил, что готов стать посредником в урегулировании между РФ и Украиной

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов стать посредником в урегулировании ситуации между Россией и Украиной, сообщает ТАСС.

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При этом турецкий лидер отметил, что такого предложения ему пока не поступало.

«Если стороны согласятся или захотят... мы будем рады этому. Как Стамбул стал центром для зернового коридора, так и мы всегда готовы быть посредником в таких шагах», - подчеркнул он.

Эрдоган также добавил, что Турция является одной из стран, которая может вести диалог как с Россией, так и с Украиной.

Ранее глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что после передачи Киеву командиров бригады «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) Турция превращается из нейтральной страны в недружественное России государство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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