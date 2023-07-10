Эрдоган: Завершение конфликта упростит принятие Украины в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что завершение украинского конфликта сделает проще принятие Украины в НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
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